Представлен роскошный кроссовер Toyota Century, который бросит вызов Rolls-Royce

Представлен люксовый кроссовер Toyota Century. Новая модель пополнит семейство Century, которое до сих пор было представлено только седаном. Кроссовер, по размерам превосходящий Land Cruiser 300, получил два варианта задних дверей, включая сдвижные, а салон у него исключительно четырехместный с двумя раздельными ультракомфортными креслами на втором ряду. Прием заказов уже открыт: цены стартуют с отметки 25 миллионов иен (16,5 миллиона рублей), что примерно в два раза дешевле российского Aurus Komendant, выступающего в том же сегменте. На японском же рынке Century бросит вызов Rolls-Royce Cullinan, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кроссовер Century построен на платформе TNGA-K, той же, которая лежит и в основе Highlander и Lexus RX: у него стойки McPherson спереди и многорычажка сзади, а двигатель расположен поперек. Кузов дополнительно усилили и предложили для модели две схемы открывания задних дверей на выбор - в первом случае они распахиваются по ходу движения на угол 75 градусов для более удобной высадки и посадки, а во втором они сдвижные, так что дверной проем еще больше. Именно второй вариант показали в ходе презентации, однако будет ли он доступен для покупки, пока неизвестно.

Кресла на втором ряду оснащены выдвижными подставками для ног, электрогерулировками, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. В спинки передних сидений интегрированы экраны, есть дополнительные дефлекторы вентиляции и встроенный мини-холодильник. На передней панели установлен экран мультимедийной системы, цифровая приборка и блок управления климатической системой с сенсорными кнопками. За безопасность отвечает полный комплекс систем Toyota Safety Sense.

Из других решений можно выделить перегородку между салоном и багажным отделением из многослойного стекла, два кресла на втором ряду, разделенные широким подлокотником, и систему активного подавления внешнего шума. Также заявлены полноуправляемое шасси и система, регулирующая работу амортизаторов каждого колеса. Есть и система выбора режимов движения с пятью пресетами - Eco, Normal, Sport, Custom для персональных настроек и специальный Rear Comfort, направленный, как следует из названия, на комфортную езду с пассажиром сзади. Собственно, то, для чего Century и предназначен.