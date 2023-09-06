Renault выпустила новый семиместный компактвэн

Французская компания Renault представила на выставке IAA Mobility 2023 в Мюнхене новый семиместный компактвэн Grand Kangoo. Об этом сообщает пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в салоне автомобиля расположены семь отдельных сидений - три на втором ряду и по два спереди и на третьем ряду. Багажник объемом 500 л можно увеличить до 3750 л при снятых задних сиденьях и сложенном переднем пассажирском кресле. В этом случае максимальная длина перевозимого груза может достигать 3,1 м.

Автомобиль будет доступен как с двигателями внутреннего сгорания мощностью 95 и 130 л.с., так и с электрической силовой установкой с отдачей 122 л.с.

Продажи Renault Grand Kangoo начнутся в конце этого года, а первые автомобили клиенты получат в начале 2024 года. Цены будут объявлены позже.