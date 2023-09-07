Более 52 млн дефектных подушек безопасности выявили в автомобилях в США

Более 52 млн подушек безопасности, которые могут представлять опасность для водителей и пассажиров, установлены на выпущенных в США автомобилях. К такому выводу пришли эксперты Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Регулятор заявил, что 52 млн "эйрбэгов", произведенных компаниями ARC Automotive и Delphi Automotive, должны быть отозваны, поскольку при срабатывании они могут травмировать людей металлическими фрагментами из-за попавшего в конструкцию подушек производственного мусора. По данным NHTSA, уже зафиксировано семь таких случаев.

Подушки безопасности, которыми обеспокоены в NHTSA, устанавливались на автомобили с 2000 года по начало 2018 года. Речь идет о машинах 12 автокомпаний, в том числе General Motors, Ford, Stellantis, Tesla, Toyota, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen. Отмечается, что если регулятору удастся добиться отзывной компании, то она станет одной из крупнейших за всю историю.

В апреле 2023 года NHTSA направило письмо ARC с просьбой отозвать автомобили из-за потенциально дефектных подушек безопасности, но компания отказалась. В мае этого года General Motors согласилась отозвать почти 1 млн автомобилей с подушками безопасности ARC после того, как в марте при срабатывании "эйрбэга" водитель получил травмы лица, говорится в заметке.