Xpeng обновила кроссовер G9
Китайская компания Xpeng представила обновленную версию своего флагманского электрокроссовера G9. Об этом сообщает cnevpost.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Премьера Xpeng G9 2024 модельного года состоялась в соцсетях, и первые машины, по словам производителя, уже доступны у официальных дилеров марки. Модель будет выпускаться в зеленом, черном, сером, белом и серебристом цветах кузова. О внешних и технических изменениях не сообщается.
Модель Xpeng G9 была представлена на рынке Китая в 2022 году. Длина составляет 4891 мм Электрокар оснащен цифровой приборной панелью с двумя объединенными 15-дюймовыми дисплеями на центральной консоли, а также аудиосистемой с 28 динамиками.
Заднеприводная версия G9 оснащена электромотором мощностью 308 л.с. Запас хода составляет 570 км. Полноприводная модификация приводится в движение двухмоторной силовой установкой мощностью 543 л.с. Такая версия способна проехать на одной зарядке аккумулятора до 650 км.
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