Китайские электромобили завоевывают Европу

На Мюнхенском автосалоне особое внимание приковано к китайским производителям: более 40% представленных на выставке фирм - именно из КНР. Европейские наблюдатели констатируют жёсткую конкуренцию со стороны Пекина, особенно в области электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Европейские планы полностью отказаться через десять лет от двигателей внутреннего сгорания вряд ли будет возможно реализовать без самого активно участия китайцев.

Джеймс Эттвуд, редактор журнала Autocar magazine: "В Китае очень быстро развивается рынок компактных автомобилей. Интересно, что в Европе по-прежнему ищут способы сделать электромобили дешевле. И машины небольших размеров - как раз один из таких способов".

Каждый второй электромобиль в мире ездит по китайским дорогам, и там больше половины таких машин - продукция отечественных производителей. Участники выставки признают, что уже сейчас китайские компании опережают конкурентов не только в ценах, но и по уровню технического оснащения, в том числе автоматизации и автономного управления.

Сюань Лю, вице-президент Deeproute.ai: "Полосы движения, светофоры и множество другой информации можно хранить в памяти, но мы больше так уже не делаем. Мы просто используем свои сенсоры".

Многие китайские марки, представленные в Мюнхене, за пределами своей страны пока известны лишь специалистам. Но, по мнению экспертов, они прилагают все усилия для того, чтобы ситуация изменилась.