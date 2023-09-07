Toyota объяснила остановку всех заводов

В компании Toyota заявили, что причина остановки всех 14 заводов заключается в недостатке свободного места на диске базы данных. Об этом говорится на сайте автоконцерна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во время проведения работ по сохранению данных проводились систематизация и уничтожение скопившихся в базе данных. Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась", - сказано в пресс-релизе.

Ранее в компании сообщили, что 29 августа были остановлены 28 линий на всех ее заводах по причине прекращения работы системы управления производством, из-за которой закончилась подача деталей. На следующий день работу на всех линиях восстановили.