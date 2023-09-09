Выяснилось, что общего у нового Ford Mustang и гиперкара Pagani. Портал Motor1.com узнал, что пони-кар и композитное купе могут комплектоваться одинаковыми шинами. Для Mustang Dark Horse резина Pirelli P Zero Trofeo RS доступна в виде опции только в Северной Америке; у Pagani Utopia полуслики могут появиться по желанию заказчика из любой страны. Топ-версия "Мустанга" стоит 70 тысяч долларов, гиперкар Utopia обойдётся минимум в 2,4 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Интересно, что шинники Pirelli выпустили пресс-релиз, посвящённый новым высокопроизводительным шинам P Zero Trofeo RS, на прошлой неделе. При этом фотографии Mustang Dark Horse с новейшими шинами были опубликованы прошлой осенью, но тогда никто не обратил внимание на резину. Pagani Utopia на фирменной фотосессии тоже не удивляла шинами.

Шины P Zero Trofeo RS могут использоваться на дорогах общего пользования, но на влажной трассе и при холодной погоде их эксплуатация не желательна. Конечно, у "Мустанга" и Pagani не одинаковые шины: на пони-каре используются колёса размерности 305/30 ZR19 и спереди, и сзади, а на гиперкаре - 265/35 ZR21 спереди и 325/30 ZR22 сзади.

Pirelli обещает, что новые полуслики обладают лучшим зацепом в поворотах и отличаются большей стабильностью. Шины разработаны с использованием современных технологий цифрового моделирования. Напрямую не сказано, но итальянским шинникам наверняка помог опыт, полученный при разработке составов для Формулы-1.