https://news.day.az/autonews/1596719.html Ferrari тестирует преемника спорткара SF90 Stradale
Ferrari тестирует преемника спорткара SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель Ferrari приступил к тестам преемника модели SF90 Stradale. Как передает Day.Az, об этом сообщает motor1.com.
По предварительным данным, автомобиль получит название Ferrari SF100. Спорткар получит гибридную силовую установку, состоящую из четырехлитрового бензинового мотора и трех электромоторов (два на передней оси и один на задней). Суммарная мощность составит около 1000 л.с. Коробка передач - восьмиступенчатая автоматическая.
Новый Ferrari SF100 будет представлен в начале 2025 года. Тогда же завершится выпуск SF90 Stradale. Подробная информация о новой модели появится ближе к премьере.
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