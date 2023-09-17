Названы сроки начала продаж нового внедорожника Beijing BJ40

Компания BAIC представила на автосалоне в китайском городе Чэнду внедорожник Beijing BJ40 нового поколения. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает autohome.com.cn. Продажи новинки начнутся в ноябре 2023 года.

Длина автомобиля составляет 4790 мм, колесная база - 2760 мм. По своим габаритам машина немного шире и выше предшественника. В салоне на передней панели установлены три экрана, включая отдельный дисплей для пассажира. На центральном тоннеле имеются шайба и клавиши для управления трансмиссией. Блок климатической установки - с физическими кнопками. В комплектацию входят система система кругового обзора, двухзонный климат-контроль, сиденья с вентиляцией.

В Китае Beijing BJ40 предложат с двухлитровым 234-сильным турбодвигателем, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. От 0 до 100 км/час автомобиль сможет разгоняться за 10 с.