Дуэль суперкара Audi и «заряженного» седана BMW

Блогеры устроили сражение суперкара Audi R8 против "заряженного" седана BMW M5. Авторы YouTube-канала Carwow устроили очередное состязание очень быстрых автомобилей в гонке по прямой. На сей раз дуэль получилась полностью немецкой - соотечественники из Audi и BMW выясняли, способен ли бросить вызов чистокровному суперкару пусть и "заряженный", но в первую очередь всё же бизнес-седан. Для этого в одном заезде сошлись актуальные поколения открытого Audi R8 V10 Performance Spyder и суперседана BMW M5 Competition: десять цилиндров против восьми, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Как ни удивительно, но BMW мощнее соперника - под капотом M5 Competition находится 4,4-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 625 лошадиных сил и 750 Нм. Сочетается он с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Audi слабее - её атмосферный 5,2-литровый V10 выдаёт "всего" 620 сил и 580 Нм - и имеет лишь 7-ступенчатую роботизированную коробку передач, но хотя бы тоже с полным приводом. Зато R8 V10 Performance Spyder легче M5 Competition - 1695 килограммов против 1865 килограммов.

Всё это обеспечило весьма зрелищную и плотную гонку, которая наглядно показала: прошли те времена, когда на дороге властвовали чистокровные суперкары. В наши дни высокую мощность и выдающуюся динамику вполне можно сочетать с просторным и комфортным салоном.