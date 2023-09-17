BYD анонсировал самый аэродинамичный автомобиль в мире

BYD пообещал выпустить самый аэродинамичный автомобиль в мире. Китайский производитель, который недавно призывал соотечественников объединиться и покорить мировой автопром, продолжает строить амбициозные планы. Он анонсировал электрокар с индексом U6 под люксовым дочерним брендом YangWang, созданным в начале нынешнего года. Главной "фишкой" новинки должен стать коэффициент аэродинамического сопротивления, превосходящий показатели всех существующих серийных машин, - 0,195, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ожидалось, что следующая модель YangWang получит имя U7, так как в ее модельном ряду есть кроссовер U8 и электрический суперкар U9. Вероятно, название U7 в итоге достанется модели на ступеньку выше U6.

За титул самого аэродинамичного автомобиля в мире U6 придется побороться с Lucid Air показатель которого - 0,197. Второе место занимает Mercedes-Benz EQS с 0,20, третье делят Tesla Model S и Nio ET7 с 0,208. У Porsche Taycan, the Mercedes-Benz S-Class и BMW 5 Series коэффициент аэродинамического сопротивления на одном уровне - 0,22.

Стоит отметить, что все они уступают нидерландскому "солнцемобилю" Lightyear 0 с показателем всего 0,175. Однако его производство остановилось в начале 2023 года, едва начавшись, потому что компания оказалась на грани банкротства.