Skoda приостановила выпуск автомобилей в Чехии

Чешская компания Skoda приостановила производство автомобилей на своем заводе в Квасинах из-за отсутствия комплектующих. Об этом сообщает investicniweb.cz со ссылкой на представителя профсоюза автобренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что простой продлится как минимум неделю. Комплектующие на завод в Квасинах поставляло предприятие из Словении. Речь идет о деталях для сборки двигателей. Из-за недавнего наводнения предприятие сильно пострадало и перестало выпускать продукцию. Не исключено, что завод Skoda в Младе-Болеславе также временно прекратит выпуск машин.

По словам лидера профсоюза сотрудников Skoda Ярослава Повши, приостановка производства затронет все модели компании с двигателями внутреннего cгорания. На сегодняшний день компания пытается договориться о поставках запчастей с производителями из Китая.