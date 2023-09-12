Geely обновила седан Geometry G6

Компания Geely начала продажи в Китае обновленного электрического седана Geometry G6. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль доступен в четырех комплектациях по цене от 119 800 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль стал немного больше в размерах, у него появилась подсветка логотипа на решетке радиатора. В салоне установлена 10,2-дюймовая приборная панель и 14,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с операционной системой HarmonyOS от Huawei.

До обновления Geometry G6 оснащался единственным электродвигателем на передней оси, выдающим 204 л.с. Одной зарядки хватает, чтобы проехать от 480 до 620 км. Теперь автомобиль получил еще 136-сильный электромотор. Запас хода у такого автомобиля составляет 410 км. Пополнить заряд аккумулятора с 30% до 80% можно за 20 минут, используя специальное зарядное устройство. Первые автомобили уже поступили к дилерам.