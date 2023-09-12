Названа дата представления первого автомобиля Xiaomi

Xiaomi собирается представить свой первый электромобиль в этом году вместе с линейкой Xiaomi 14.

Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina со ссылкой на анонимного информатора.

Ранее предполагалось, что презентация Xiaomi 14 должны состояться до большой распродажи 11 ноября, когда в Китае отмечают День холостяков. По последним данным, пресс-конференция Xiaomi 14 должна состояться уже в октябре.

Xiaomi уже получила разрешение Национальной комиссии по развитию и реформам на производство автомобилей. По последним данным, завод Xiaomi в Пекине в настоящее время производит около 50 автомобилей в неделю.

Ожидается, что седан MS11 будет стоить около 27 000 долларов и конкурировать с Tesla Model 3, BYD Seal, Deepal SL03 и десятками других китайских электромобилей. Он получит аккумуляторную батарею ёмкостью 101 Вт•ч, которая позволит ему проезжать до 800 км без подзарядки.