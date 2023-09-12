Ford F-150 2024 показали вживую

Обновленный Ford F-150 2024 модельного года представят сегодня, 12 сентября, а пока что автопроизводитель показал обновленный пикап в ролике, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

На шпионских снимках автомобиль виден без малейшего камуфляжа. Он оснащен новыми фарами: парой квадратных фар, расположенных друг над другом, с толстым желтым указателем поворота, разделяющим их.

Различные комплектации грузовика имеют разную решетку радиатора. Версия STX оснащена шестиугольной решеткой, а комплектация Platinum получила разделенную решетку. Задние фонари имеют новую графику. Бамперы также отличаются в зависимости от комплектации.

Салон пока что остаётся загадкой. Фотошпионы подтверждают, что внутри приборная панель закрыта от посторонних глаз. Также неизвестно, будут ли заметные изменения в линейке двигателей и коробок.

F-150 был самым продаваемым пикапом в США на протяжении последних 46 лет. В 2022 году Ford поставила в США 653 957 таких автомобилей, что сделало эту модель самым продаваемым автомобилем в стране. Это на 9,9% меньше, чем в 2021 году, когда было продано более 726 000 единиц.