Так выглядит Kia Carnival 2025

На YouTube-канале SHORTS CAR опубликовали видеоролик, в котором нам показывают 2025 модельного года. Датели спрятаны под тканью, но кое-что рассмотреть всё же можно, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Обновленный Carnival получит полностью обновленный облик с вертикальными фарами, рестайлинговыми дневными ходовыми огнями и новой решеткой радиатора. Также вертикальный дизайн освещения соблюдён и сзади. Колеса получили диски с совершенно новым дизайном.

Приборную панель и руль накрыли тканью, чтобы спрятать изменения в салоне. Предположительно, для пассажиров будут установлены экраны, в том числе один для управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования.

Если заглянуть под автомобиль, можно увидеть ярко-оранжевый кабель, намекающий на гибридную трансмиссию, о которой пока ходят только слухи. 1,6-литровый двигатель, скорее всего, получит электрического напарника, но такая трансмиссия может быть доступна не на всех рынках, поскольку Kia предлагает модель в США только с двигателем V6.

Ожидается, что автомобиль сохранит 3,5-литровый двигатель в США. Двигатель развивает мощность 290 л.с. и работает в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Kia не давала никаких намеков на существенные улучшения трансмиссии.