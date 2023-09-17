Peugeot представил кроссовер 3008 нового поколения

Компания Peugeot представила новый кроссовер 3008 спустя семь лет после дебюта второго поколения. Новинка получила название E-3008 и оснащается только электрическими силовыми установками, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщила пресс-служба французской компании.

Peugeot E-3008 стал первой моделью, построенной на новой платформе STLA Medium, разработанной концерном Stellantis. В компании заявили, что около 400 кг комплектующих кроссовера выполнены из экологически чистых материалов. Длина паркетника составляет 4,5 метра, в салоне установлен широкий 21-дюймовый дисплей, а объем багажника равен 520 л. Модель будет предлагаться в двух комплектациях и тремя вариантами электрической трансмиссии.

В первом мощность электромотора составляет 210 л.с., дальность хода на одной зарядке - 525 км. Двухмоторная версия мощностью 326 л.с. с системой полного привода способна проехать такое же расстояние на одной зарядке. Самая "дальнобойная" модификация E-3008 получила один электромотор мощностью 230 л.с., максимальная дальность хода такого кроссовера - 700 км. Технология быстрой зарядки позволяет восполнить энергию батареи с 20% до 80% за полчаса.