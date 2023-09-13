Audi Q3 нового поколения

Компания Audi приступила к дорожным тестам кроссовера Q3 нового поколения. Шпионские фотографии машины с тестов выложило издание Motor1, передает Day.Az. По их данным, премьера машины состоится в следующем году. Причем новое поколение компактного кроссовера станет последней генерацией модели, которая будет предлагаться с ДВС. Производство модели наладят на заводе в Венгрии. Основным конкурентом новинки станет BMW X1.



Судя по шпионским снимкам, автомобиль получит широкую решетку радиатора Singleframe, узкие фары, рельефный капот и задние фонари, соединенные светодиодной полоской. Судя по наличию у машины специального зарядного порта, на фотографиях показана гибридная модификация Q3 третьего поколения. В целом дизайн новинки напоминает электрические модели немецкого бренда, в частности "зеленого" кроссовера Q4 E-Tron.



По неофициальным данным, новый Audi Q3 построят на платформе MQB Evo. Скорее всего, модель новинки увеличится в габаритных размерах по сравнению с кроссовером нынешнего поколения. Все остальные подробности об автомобиле пока держатся в секрете.