Peugeot официально представил новый кроссовер 3008

Марка Peugeot официально представила новое поколение кроссовера 3008. Теперь это E-3008, то есть электромобиль. К 2030 году бренд намерен дополнить весь свой модельный ряд полностью электрическими версиями, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Главное в новом E-3008 то, что это первый автомобиль концерна Stellantis, построенный на совершенно новой платформе, предназначенной исключительно для электромобилей. Всего таких новых платформ разрабатывается сразу четыре, включая шасси для премиальных машин Maserati и Alfa Romeo и рамной "тележки" для американских электрических пикапов Ram.



У Peugeot 3008 электрическая версия была и раньше, но ей полагалась батарея емкостью максимум 54 киловатт-часа. Теперь будет минимум 73 киловатт-часа. Такой автомобиль может оснащаться либо одним мотором на 210 л.с., либо двумя моторами суммарной отдачей в 320 л.с. Во втором случае машина будет полноприводной.

С 73-киловаттной батареей запас хода нового Peugeot E-3008 составит 525 км на одном заряде. Однако будет и более дальнобойная версия с блоком аккумуляторов на 98 киловатт-часов. Она полагается только моноприводной версии, зато запас хода достигнет 700 км на одном заряде.



Напряжение бортовой сети Peugeot E-3008 составляет 400 вольт, машина способна принимать зарядный ток мощностью до 160 киловатт. Напомним, что некоторые современные электромобили, в частности Porsche и Hyundai, уже перешли на 800 вольт и заряжаются током до 350 киловатт.

Мощность бортового зарядного устройства, которое выпрямляет переменный ток от бытового источника, составляет 11 киловатт. В качестве опции предлагается 22-киловаттная бортовая зарядка.



В компании также анонсировали появление более крупного электромобиля Peugeot E-5008. Его презентация состоится в 2024 году.