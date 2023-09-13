Рассекречен дизайн маленького кроссовера Alfa Romeo

В Сеть попали первые изображения нового компактного кроссовера Alfa Romeo. Снимки машины были опубликованы изданием Carscoops, передает Day.Az.



По его информации, премьера новинки состоится в первом квартале следующего года. В модельном ряду бренда автомобиль займет место на ступень ниже компактного кроссовера Tonale. По предварительным данным, паркетник получит название Brennero.



Машина сегмента B-SUV разделит платформу (CMP/eCMP) с Jeep Avenger и Fiat 600. Судя по изображению, кроссовер получит небольшую решетку радиатора Scudetto, светодиодные фары, воздухозаборники в стиле Giulia, рельефный капот, спойлер и колесные диски с необычным дизайном.

Новинка будет предлагаться клиентам в версиях с ДВС, а также в полностью электрической модификации. Базовым мотором станет 1,2-литровый бензиновый агрегат, который уже устанавливается на большинство европейских моделей Stellantis.



Что касается "зеленой" модификации, то она, скорее всего, получит две версии - передне- и полноприводную. В движение машину будет приводить 154-сильный электромотор. Запас хода - около 400 км.