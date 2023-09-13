Рассекречен дизайн маленького кроссовера Alfa Romeo
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В Сеть попали первые изображения нового компактного кроссовера Alfa Romeo. Снимки машины были опубликованы изданием Carscoops, передает Day.Az.

По его информации, премьера новинки состоится в первом квартале следующего года. В модельном ряду бренда автомобиль займет место на ступень ниже компактного кроссовера Tonale. По предварительным данным, паркетник получит название Brennero.

Машина сегмента B-SUV разделит платформу (CMP/eCMP) с Jeep Avenger и Fiat 600. Судя по изображению, кроссовер получит небольшую решетку радиатора Scudetto, светодиодные фары, воздухозаборники в стиле Giulia, рельефный капот, спойлер и колесные диски с необычным дизайном.

Новинка будет предлагаться клиентам в версиях с ДВС, а также в полностью электрической модификации. Базовым мотором станет 1,2-литровый бензиновый агрегат, который уже устанавливается на большинство европейских моделей Stellantis.

Что касается "зеленой" модификации, то она, скорее всего, получит две версии - передне- и полноприводную. В движение машину будет приводить 154-сильный электромотор. Запас хода - около 400 км.

Alfa Romeo's New Baby SUV May Have Leaked Revealing Its Design And EV And ICE Options

Alfa Romeo's New Baby SUV May Have Leaked Revealing Its Design And EV And ICE Options

Alfa Romeo's New Baby SUV May Have Leaked Revealing Its Design And EV And ICE Options

Alfa Romeo's New Baby SUV May Have Leaked Revealing Its Design And EV And ICE Options

Alfa Romeo's New Baby SUV May Have Leaked Revealing Its Design And EV And ICE Options

Alfa Romeo's New Baby SUV May Have Leaked Revealing Its Design And EV And ICE Options

Alfa Romeo's New Baby SUV May Have Leaked Revealing Its Design And EV And ICE Options