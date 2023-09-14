Cadillac представил на автосалоне в Детройте обновленный седан CT5

Американский автопроизводитель Cadillac представил на автосалоне в Детройте обновленную версию седана CT5. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внешне рестайлинговый автомобиль можно отличить по новым фарам, черной решетке радиатора и бамперам измененной формы. В салоне на передней панели появился новый экран диагональю 33 дюймов. В список базового оборудования теперь входит система автоматического торможения перед препятствием.

Расширили и список оборудования, как стандартного, так и опционного. Большинство нововведений коснулось систем пассивной безопасности, в частности автоматическое торможение перед препятствием теперь входит в стандартное оснащение.

Как и прежде, автомобиль будет предлагаться с двумя турбированными моторами на выбор: двухлитровым мощностью 240 л.с. или трехлитровым с отдачей 340 л.с. Базовые машины имеют привод на задние колеса. Полный привод предлагается в качестве опции.