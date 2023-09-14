Новый большой кроссовер Chery

Компания Chery приступила к дорожным испытаниям нового большого кроссовера, который пока известен под индексом T28. Шпионские фотографии машины с тестов выложило издание CarsNewsChina. По его информации, по габаритным размерам кроссовер будет превышать Tiggo 9 и в будущем станет новым флагманом китайского бренда, передает Day.Az.



На шпионских фотографиях автомобиль скрыт под плотным камуфляжем. Однако уже сейчас можно сказать, что кроссовер получит решетку радиатора с вертикальными ламелями, спойлер и рельефный капот. В целом дизайн новинки будет сильно напоминать Tiggo 9. Длина машины составит около 5 м.



По неофициальным данным, кроссовер построят на платформе T2X. Машина будет доступна с бензиновыми моторами, а также в гибридных модификациях. Ожидается, что базовая модификация новинки получит 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 260 л.с. Агрегат будет работать совместно с восьмиступенчатым "автоматом".

Гибридную версию автомобиля оборудуют 2-литровым бензиновым мотором и электродвигателем. На одной электротяге машина сможет проезжать около 160 км.





