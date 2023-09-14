Ford представил обновленный пикап F-150

Компания Ford представила обновленную версию F-150. На данный момент эта модель является самым популярным пикапом в США. Продажи модели должны стартовать в начале следующего года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



После рестайлинга машина сильно преобразилась внешне. Так, пикап получил новую решетку радиатора с разными узорами (оформление зависит от версии модели), двухъярусную переднюю оптику и агрессивные бамперы.



Однако главным новшеством стал задний борт с технологией Pro Access. Теперь он имеет распашную створку посередине для более быстрого и удобного доступа к грузу. Небольшая дверца может открываться на угол от 37 до 100 градусов. В салоне обновленного пикапа устанавливается 12-дюймовый экран мультимедийной системы и проекционный дисплей. Также водителю доступен фирменный пакет систем помощи водителю BlueCruise.

Базовые версии F-150 теперь оборудованы 2,7-литровым бензиновым турбомотором мощностью 325 л.с. При этом 3,3-литровый агрегат V6 исчез из линейки двигателей. Также модель можно приобрести с 3,5-литровым мотором V6 и гибридным приводом, а также пятилитровым агрегатом V8. Кроме этого, клиентам предложат "заряженный" пикап с 5,2-литровым мотором V8. Его мощность превысит 700 л.с.





