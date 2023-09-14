Jetour выпустит новый кроссовер Shanhai L9

Китайская компания Jetour готовится к выпуску нового кроссовера под названием Shanhai L9. Фотографии автомобиля без камуфляжа опубликовало издание CarsNewsChina, передает Day.Az. По их данным, официальная премьера машины должна состояться до конца нынешнего года (четвертый квартал).



Длина кроссовера составляет 4862 мм, ширина - 1925 мм, а высота - 1784 мм. Размер колесной базы - 2850 мм. Jetour Shanhai L9 получил большую решетку радиатора с треугольным узором, небольшой воздухозаборник, панорамную крышу, узкую переднюю оптику, спойлер и задние фонари, соединенные хромированной полоской.



Машина будет предлагаться в трех версиях - пятиместной, шестиместной и семиместной. В движение кроссовер будет приводить гибридная силовая установка. В ее состав войдут 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 156 л.с. и электродвигатель (140 л.с.). Средний расход топлива - 1,49 л на 100 км пути. Максимальная скорость автомобиля составит 180 км/ч.

Флагманский Jetour X90 Plus оборудован 1,6-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и 275 Н⋅м крутящего момента. В самых дорогих комплектациях для автомобиля доступен и двухлитровый турбодвигатель мощностью 244 л.с. и 375 Н⋅м. В связке с ДВС в любом случае устанавливается семиступенчатый "робот". Привод исключительно передний.