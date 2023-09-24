Hyundai заявил об ажиотажном спросе на новый кроссовер Exter. Продажи модели в Индии начались 10 июля, но срок ожидания на некоторые комплектации уже растянулся до 12 недель. Топ-менеджер Hyundai заявил Autocar India, что ежедневно оформляется 1800 предзаказов на кроссовер Exter. Сорок процентов клиентов предпочитают бензиновые версии с "механикой", 22 процента выбрали газовый двигатель, а оставшиеся 38 процентов - модификацию с "роботом", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ключ к успеху Hyundai Exter - привлекательные цены. Базовая версия стоит всего 600 тысяч рупий, а максимально оснащённый вариант с роботизированной коробкой передач оценён в один миллион рупий. Есть у кроссовера и "взрослые" опции: в стартовой комплектации доступны шесть подушек безопасности, система стабилизации, а всего - 26 ассистентов.

Hyundai Exter относится к субкомпактному классу: габаритная длина - 3,8 метра. Однако у кроссовера солидный дорожный просвет (185 миллиметров) и небольшие свесы. Под капотом 1,2-литровый турбомотор, который может работать на бензине и пропан-бутане. Тяга передаётся на переднюю ось через 5-ступенчатую "механику" или конвертированный из неё "робот" с одним сцеплением.

Пока Hyundai Exter производится и продаётся только в Индии. Однако в будущем модель может стать "глобальной". Возможно, уже в 2024 году новинка превратится в локальный бестселлер Hyundai, потеснив Creta. Для этого Exter нужно достичь ежегодных продаж 130-150 тысяч штук.