Ford может объявить о банкротстве

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что принятие текущего предложения профсоюза United Auto Workers приведет к банкротству компании. Ford - единственный американский бренд, который никогда не объявлял о банкротстве, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Все думают, что мы находимся в какой-то тайной комнате и ведем последние переговоры, и это то, чего нам бы хотелось... но ничего не происходит. Мы не получили встречного предложения от Шона Фейна и UAW".

Фарли утверждает, что не понимает, что происходит со стороны UAW: "За восемьдесят лет нам всегда удавалось преодолевать эти разногласия, потому что мы всегда были на стороне рабочих в Ford. У нас самая большая численность сотрудников UAW, у нас больше людей, чем у кого-либо, мы производим больше автомобилей, и мы никогда не видели ничего подобного".

Генеральный директор Ford описывает проблему следующим образом: "Вы хотите, чтобы мы предпочли банкротство поддержке наших работников". Фарли добавил, что средняя зарплата по предложению профсоюзов составит почти 300 000 долларов в год, и сравнил эту сумму с гораздо меньшей зарплатой, которую получают учителя, военнослужащие или пожарные.

"Я вам вот что скажу: я согласен нанести удар, если придется, потому что знаю, что мы находимся в этой битве на стороне правых. Это битва рабочего класса против богатых; имущие против неимущих; класс миллиардеров против всех остальных".