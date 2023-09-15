Так выглядит салон минивэна GAC Trumpchi E8

Китайский автопроизводитель GAC опубликовал официальное изображение салона нового минивэна GAC Trumpchi E8, который позиционируется как конкурент Toyota Alphard и использует подключаемую гибридную систему, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Минивэн уже получил зеленый свет от правительства и должен появиться в продаже позднее в этом году. Салон выполнен в черно-коричневом дизайне. В некоторых местах добавлены хромированные элементы, часть центрального тоннеля отделана кожей. Второй ряд получил максимально комфортные кресла с подлокотниками, функциями массажа, обогрева и вентиляции.

В этом автомобиле используется не привычный для минивэнов рычаг переключения передач, а новая форма кнопочного переключателя. Спереди и сзади расположены двойные подстаканники. Есть место для беспроводной зарядки смартфона.

Автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, в состав которой, входит 1,8-литровый атмосферный мотор мощностью 133 л.с., тяговый электродвигатель и литий-ионная батарея ёмкостью 25,6 кВт•ч. Запас хода на чистом электричестве составит до 116 км. Также будет версия с 2-литровым мотором. В обоих случаях используется 2-ступенчатая коробка передач DHT.

Минивэн GAC Trumpchi E8 получил кузов с габаритами 4920 х 1900 х 1760 мм и колесной базой 2930 мм.

Цена пока не сообщается, но известно, что он будет дешевле Trumpchi E9, который стоит от 45 до 53 тыс. долларов.