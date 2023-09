Определились полуфиналисты конкурса «Автомобиль года в Северной Америке»

Жюри конкурса "Автомобиль года в Северной Америке" (The North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year, или NACTOY) опубликовало список полуфиналистов этого престижного конкурса. В него вошло сразу 25 моделей различных классов: из них и будут выбирать лучших среди легковых моделей, внедорожников и пикапов, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



В жюри конкурса NACTOY входят 50 журналистов из крупнейших автомобильных изданий США и Канады. Финалистов премии назовут 16 ноября в Лос-Анджелесе. Победителей конкурса традиционно жюри объявит в Детройте 4 января.



В категории лучший легковой автомобиль на победу претендуют сразу три модели Toyota: Crown, GR Corolla и Prius / Prius Prime. Конкуренцию им составят два автомобиля BMW (i5 и 5-Series). Также в список вошли Chevrolet Corvette E-Ray, Ford Mustang, Honda Accord, Hyundai Ioniq 6 и Subaru Impreza.

В свою очередь, в полуфинал конкурса в категории пикапов пробилось пять моделей. Жюри NACTOY придется выбирать из Chevrolet Colorado, Chevrolet Silverado EV, Ford Ranger, Ford Super Duty и GMC Canyon



"Утилитарным автомобилем" (то есть внедорожником или кроссовером) года могут стать Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Equinox EV, Dodge Hornet, Genesis Electrified GV70, Honda Pilot, Hyundai Kona, Kia EV9, Mazda CX90, Toyota Grand Highlander и Volvo EX30



Победителями NACTOY в январе 2023 года были объявлены Acura Integra в категории "Легковой автомобиль", KIA EV6 в номинации "Утилитарный автомобиль" (внедорожники и кроссоверы), а лучшим пикапом стал батарейный Ford F-150 Lightning.