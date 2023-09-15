Автомобилистам рассказали, как не стоит мыть машину

Автоэксперт Максим Ракитин в интервью российским СМИ посоветовал автомобилистам не мыть машину на солнце, передает Day.Az.

По словам Ракитина, не стоит мыть машину под прямыми солнечными лучами, если нет возможности ее сразу вытереть.

"Образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стекла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать, как лазер. Они, конечно, не сразу прожгут лакокрасочное покрытие, но нанести ему определенный ущерб могут", - пояснил эксперт.

Он добавил, что для мытья машины нужно выбирать разрешенные места. Нельзя использовать старые тряпки и губки, потому что они могут действовать на лакокрасочное покрытие автомобиля как абразив.