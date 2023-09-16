Как правильно самостоятельно помыть машину

Советы по самостоятельной мойке машины дал водителям автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Как передает Day.Az, в интервью российским СМИ он предупредил об опасности мытья машины на солнце.

"Нельзя мыть машину под прямыми солнечными лучами, если вы не можете ее быстро вытереть. Образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стекла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать, как лазер", - заявил Ракитин.

Он уточнил, что лучи не прожгут лакокрасочное покрытие в одно мгновение, но успеют нанести ему определенные повреждения. По этой причине мыть авто лучше в тени или под крышей.

Автоэксперт добавил, что мыть машину лучше только предназначенными для этих целей средствами. Смывать уличную грязь, к примеру, средствами для мытья посуды, не рекомендуется.

"Химический состав моющих средств схожий, но добавки предназначены для разных вещей", - объяснил он.

Ракитин также порекомендовал автовладельцам обзавестись средством для удаления следов от насекомых, так как не все автомобильные шампуни справляются с такого рода загрязнениями.