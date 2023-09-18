Tesla произвела пятимиллионный автомобиль

Американская Tesla отчиталась о выпущенном пятимиллионном автомобиле. Об этом компания сообщила в соцсети X (бывшая Twitter), передает Day.Az.



Юбилейным электрокаром стал седан Tesla Model 3. Первый миллионный автомобиль Tesla удалось собрать в начале 2020 года. А четырехмиллионный электрокар был выпущен 1 марта 2023 года. Таким образом, для производства еще миллиона машин Tesla понадобилось чуть более полугода.

Только за второй квартал 2023 года компания смогла произвести 479 700 автомобилей Tesla. На флагманский кроссовер Model Y и лифтбек Model S пришлось 19 489 экземпляров. Оставшиеся 460 211 единиц пришлись на бюджетные кроссовер Model Y и седан Model 3.