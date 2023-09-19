Первый кроссовер Geely Zeekr X для Европы сошел с конвейера в Китае

Первая партия кроссоверов Geely Zeekr X, которые предназначены для продаж на европейском рынке, сошла с конвейера в воскресенье. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что первые автомобили будут проданы в Нидерландах и Швеции. Цена автомобиля составит €45 тыс. В Германии Geely Zeekr X появится во второй половине 2024 года. К 2026 году автомобили Zeekr представят в Норвегии, Дании и Франции.

Кроссовер Zeekr X построен на платформе Geely Sustainability Experience Architecture (SEA), на которой также базируется модель Smart #1. Длина новинки составляет 4450 мм, а колесной базы - 2750 мм. Zeekr X был спроектирован и разработан в Глобальном центре дизайна компании в Гетеборге, Швеция.

Автомобиль предлагается с одним электромотором на задней оси, мощность которого составляет 272 л.с., а также двумя (по одному на каждую ось). Во втором случае суммарная отдача силовой установки составляет 428 л.с. Запас хода - 560 и 512 км соответственно.