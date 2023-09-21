Lexus может выпустить пикап

Принадлежащий корпорации Toyota люксовый бренд Lexus может выпустить новую модель в кузове пикап в случае интереса клиентов к такому автомобилю. Об этом заявил руководитель бренда Lexus Такаши Ватанабе, сообщает Motor1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если у потребителей есть острая потребность в выпуске пикапа Lexus, это вопрос возможности в будущем. Мы не будем отказывать клиентам в пикапе Lexus, но на данный момент у нас нет таких обсуждений", - приводит издание слова топ-менеджера.

По словам Ватанабе, если будет принято решение о запуске в производство пикапа Lexus, он не будет базироваться на каком-либо существующем пикапе Toyota - таком как Hilux, Tacoma и Tundra. Команда разработчиков сделает пикап Lexus электрическим, у него не будет двигателя внутреннего сгорания, уточнил руководитель Lexus.