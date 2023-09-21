https://news.day.az/autonews/1599925.html Ford запатентовал напольную подушку безопасности - ФОТО
Ford запатентовал напольную подушку безопасности - ФОТО
Автоконцерн Ford заявил патент на напольную подушку безопасности, которая устанавливается за задними сиденьями, сообщает Day.Az со ссылкой на Motor1.
Устройство призвано защитить пассажиров от удара различными предметами, которые могут находиться в багажном отсеке и причинить пассажирам тяжелые травмы.
По задумке разработчиков, при ДТП С-образная подушка срабатывает, а натяжное устройство с тросом помогает ей раскрыться вверх. Образовавшаяся занавеска закрывает проем выше спинок сидений и может достигать крыши.
Активация защитного устройства происходит так же, как в случае с другими подушками безопасности: с помощью газов от сработавшего пиропатрона.
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