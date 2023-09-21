Lexus представит новый концептуальный электрокар

На выставке Japan Mobility Show, которая будет проводиться в Стране восходящего солнца с 26 октября по 5 ноября 2023 года, Lexus представит новый концептуальный электромобиль, о чем сообщает пресс-служба бренда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, производитель заявляет, что электромобиль получит аэродинамичный силуэт, а салон будет выполнен с применением экологичных и высококачественных материалов.

Кроме того, новинка получит "революционную конструкцию кузова" и обновленную программную платформу. Первые экземпляры должны сойти с конвейера в 2026 году, а производиться машина будет по "кардинально измененному методу".

Не исключено, что Lexus будет оборудован батареями нового типа, о которых материнский бренд Toyota рассказывал 14 сентября 2023 года. Эти батареи появятся в серии как раз в 2026 году и смогут обеспечивать запас хода до 800 км на одной зарядке. При этом зарядить их с 10 до 80% реально за 20 минут.



Следующим шагом станет создание батарей, способных обеспечить запас хода в районе 1000 км. При этом в будущем компания надеется создать и более производительные варианты батарей, с которыми электрокары смогут преодолевать 1200 и 1500 км.