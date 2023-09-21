Самые надежные кроссоверы на вторичке

Британское издание Whatcar.com и страховая компания MotorEasy составили новые списки самых проблемных автомобилей на вторичном рынке. Например, в ходе опроса 25 тыс. водителей были определены самые беспроблемные премиальные кроссоверы с пробегом. В их число вошла немецкая модель BMW X5. Речь идет об автомобиле, который выпускался с 2013 по 2018 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, на проблемы с надежностью немецкого кроссовера BMW X5 пожаловались 31% владельцев этих машин. В сервисные центры эти автомобили отправлялись в основном из-за проблем с подвеской и тормозной системой.

В большинстве случаев ремонтные работы обошлись владельцам в £500