Вьетнамские автомобили начнут продавать в Европе

Вьетнамские автомобили VinFast начнут продаваться в Европе, сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters. Европейские регуляторы уже выдали разрешение на поставки электрокаров бренда на рынок.



До конца года VinFast собирается начать продажи во Франции, Германии и Нидерландах. В случае успешных поставок Европа может стать крупнейшим экспортным рынком для вьетнамской марки, которая уже начала поставлять свои автомобили в США (всего было привезено 2100 экземпляров).



При этом если в США поставлялись флагманские кроссоверы VF9, то для Европы анонсирован менее дорогой VF8. В 2024 году в европейскую линейку VinFast также войдут кроссоверы VF6, VF7 и VF9.

VinFast доступен с двумя силовыми установками. В первом случае электродвигатели выдают 354 л.с. В топовых исполнениях мощность достигает 408 л.с. Благодаря батарее емкостью 87,7 кВт·ч запас хода варьируется от 447 до 471 км на одной зарядке.