Chery выпустит на рынок новый флагманский седан

Chery возродит название Amulet, которое получит новый флагманский седан, сообщает Day.Az со ссылкой на "Китайские автомобили". Полноценная премьера автомобиля состоится уже в 2023 году.



Именно с модели Amulet в 1999 году началась история компании Chery. Этот автомобиль создавался на базе испанского Seat Toledo и стал настоящим бестселлером бренда в Китае.



Chery Amulet постоянно модернизировался, однако в 2016 году производство машины свернули из-за устаревшей конструкции и низких продаж.



Новый Chery Amulet A9 уже будет не бюджетной моделью, а флагманом марки. Он получит внешность в стилистике концептуального Arrizo Star, продемонстрированного в рамках Шанхайского автосалона - 2023.

Концепт Chery Arrizo Star оснащался гибридной силовой установкой C-DM, которая обеспечивала расход топлива на уровне 3,8 л на 100 км, а общий запас хода превышал 1500 км.



В Китае Chery Amulet A9 будет стоить от 200 тыс. юаней. Других подробностей о новинке пока нет.