Lexus раскрывает подробности о новом электрическом концепте

Lexus приоткрыл внешность нового концептуального электрокара, о чем сообщает пресс-служба бренда. Машина появится в серийном производстве к 2026 году, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



На тизере выделяется бумерангообразная оптика, которая уже стала отличительной чертой всех современных моделей Lexus. Кроме того, у машины отсутствуют традиционные зеркала заднего вида, вместо них установлены камеры.



Новинку обещают представить на выставке Japan Mobility Show, которая будет проводиться в Токио с 26 октября по 5 ноября 2023 года.

Производитель отмечает, что новый Lexus получит "революционную конструкцию кузова" и обновленную программную платформу. Первые экземпляры должны сойти с конвейера в 2026 году, а производиться машина будет по "кардинально измененному методу".



Кроме того, на новинке вполне вероятно могут установить батареи следующего поколения, способные обеспечить запас хода до 800 км на одной зарядке. При этом зарядить их с 10 до 80% реально за 20 минут.