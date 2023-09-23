Toyota обновила кроссовер RAV4

Toyota провела небольшое обновление кроссовера RAV4 для рынка США, говорится в сообщении пресс-службы бренда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, самым заметным изменением стало добавление в комплектацию Woodland Edition новой двухцветной окраски и дополнительного набора опций, в который входят подогрев передних сидений, кожаный руль, улучшенная мультимедийная система и стеклоочистители с датчиком дождя и защитой от обледенения. Цена - $34 695

Так, двухцветная окраска представлена в двух вариантах: Army Green (зеленый) или Ice Cap (голубой). Каждый из них сочетается с черной крышей. В оснащение также добавлены 18-дюймовые бронзовые диски, обутые в шины Falken Wildpeak AT для любых типов покрытия.

Подвеска автомобиля в версии Woodland Edition настроена специалистами TRD, в результате чего машина ведет себя устойчиво при самых сильных кренах.



Toyota RAV4 по-прежнему доступен с двумя типами силовой установки. В варианте с обычным 2,5-литровым ДВС мощность составляет 206 л.с. Гибридная версия дополняется электродвигателем, в результате чего суммарная мощность возрастает до 222 л.с.