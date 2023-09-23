GAC раскрыл интерьер минивэна Trumpchi E8

Китайская компания GAC раскрыла больше подробностей о гибридном минивэне Trumpchi E8, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. Машина встанет на ступень ниже флагманского Trumpchi E9 в линейке производителя.



Семиместный автомобиль получил новый корпоративный дизайн с большой решеткой радиатора и двухъярусной оптикой со светодиодной полосой по центру. Сзади же машина имеет монофонарь, который получил название Galaxy Gate. Габариты: 4920 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1760 мм в высоту. Колесная база - 2930 мм.

Салон GAC Trumpchi E8 получился достаточно минималистичным. На передней панели отсутствуют физические кнопки и всем функционалом водитель может управлять при помощи центральной мультимедийной системы. Также в машине установлен трехспицевый мультируль и виртуальная приборная панель.

Технические характеристики модели пока что полностью не раскрыты. Известно, что силовая установка будет гибридной. В ее основе находится 2-литровый атмосферный мотор мощностью 140 л.с.