Ford может отозвать 240 тыс. машин

Ford оказался под угрозой отзыва в США 240 тыс. компактных кроссоверов Ecosport из-за неудачной конструкции привода масляного насоса, способного привести весь двигатель в негодность. Об этом сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование в отношении 240 тыс. кроссоверов Ford Ecosport, проданных с 2018 по 2021 год, после жалобы 95 автовладельцев на поломку масляного насоса. Результатом может стать отзывная кампания в отношении этих машин.

Объектом расследования стал трехцилиндровый турбомотор 1.0 Ecoboost. В его конструкции применен масляный насос с ременным приводом, который помещен внутрь двигателя. Согласно жалобам пользователей, в этом приводе часто выходит из строя натяжитель ремня, после этого частицы резины и пластика засоряют систему смазки мотора.

Результатом этого становится падение мощности и снижение давления масла, что может привести к отказу двигателя. Расследование NHTSA находится на стадии предварительной оценки.