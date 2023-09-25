Changan Deepal метит в лидеры рынка

Компания Changan сообщила, что её бренд Deepal установил новый рекорд среди китайских автопроизводителей, продав более 100 000 единиц за 14 месяцев с момента запуска бренда. Но одному другому китайскому бренду это не удавалось, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Бренд был запущен в апреле прошлого года. В июле стартовали продажи первой модели бренда SL03 . Электромобиль получил более 10 000 заказов за 33 минуты. В декабре седан установил рекорд с отгрузками 10 000 единиц за месяц всего через пять месяцев после начала продаж.

Рекорд продержался недолго. В конце июня Deepal приступила к массовым поставкам второй модели. Электрический кроссовера S7 отгрузили в количестве 10 000 единиц чуть больше чем через месяц после начала продаж.

Deepal планирует выпустить шесть серий в ближайшие три года. Каждый год будут выпускаться по две новые серии, включающие в общей сложности 12 новых и модифицированных моделей. Бренд планирует продать 1,5 миллиона единиц к 2025 году и стать одним из лидеров рынка.