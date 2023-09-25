Назван самый продаваемый автомобиль в Европе

Tesla Model Y продолжает набирать популярность, оставляя по продажам все популярные модели с двигателями внутреннего сгорания в Европе и доказывая, что будущее за электромобилями, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В очередной раз Model Y назвали самым продаваемым автомобилем в Европе (пятый раз за восемь месяцев), что подтверждают данные Dataforce за август 2023 г. Это означает, что Model Y опережает Dacia Sandero, а также VW T- Рок. Кстати, это также справедливо не только для августа, но и для всего 2023 года до этого момента. И пока никаких изменений не предвидится.

Августовский результат Tesla Model Y превосходит показатели прошлого года на 189%. Всего же с января по август европейцы купили более 151 тысячи таких электромобилей.

В целом продажи автомобилей стали лучше. Почти все модели, популярные в Европе, смогли нарастить продажи. Также отмечается успех VW ID.4, который в этом году увеличил продажи на 83%.

Ожидается, что Tesla укрепит свою рыночную позицию и доминирования на рынке по итогам всего года.