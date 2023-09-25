Почему BMW взимает дополнительную плату за «механику»?

Как правило, автомобили с механической коробкой передач стоят меньше, чем аналогичные модели с "автоматом". Однако BMW заставляет клиентов доплачивать, если они хотят получить новую BMW M2 на "механике", передает Day.Az со ссылкой на carthrottle.

В Великобритании доплата составляет 545 фунтов стерлингов, а в Германии - 500 евро. Во время интервью на презентации BMW i5 мы издание Carthrottle спросило генерального директора BMW M Франка ван Миля, почему покупателям приходится платить больше, чтобы отказаться от автоматической коробки передач. Он заявил, что причина заключается в штучном производстве.

Подавляющее большинство автомобилей BMW теперь предлагается исключительно с автоматической коробкой передач. Было бы проще, если бы все автомобили, сходящие с конвейера, были оснащены автоматикой, чем усложнять и повышать затраты на разработку ради немногих, особенно когда ни одна другая 2-серия не имеет механической коробки передач: "Для нас это немалое усилие".

"Механическая коробка работает медленнее и приводит к более высокому расходу топлива, а иногда и к более низкой максимальной скорости, поэтому механика с инженерной точки зрения больше не имеет реального смысла, - сказал ван Мил, добавив. - Для нас это больше похоже на наследие".

Франк ван Мил признает, что до сих пор существует приличное количество людей, которые хотят МКПП: "У нас было много клиентов, которые говорили: ну, я хочу покататься на этом звере и хочу показать, что я могу это делать, и мне нужна механическая коробка передач".