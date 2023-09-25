Tesla показала, чему научился робот Optimus за последний год

Компания Tesla рассказала о том, что робот Optimus, представленный около года назад, теперь способен самостоятельно сортировать объекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, для этого робот использует свою сквозную обученную нейронную сеть. Tesla также опубликовала видеороик, показывающий, как Optimus проходит процессы самокалибровки и физической сортировки цветных блоков по соответствующим лоткам.

Optimus калибрует себя, используя энкодеры положения суставов в сочетании со своим зрением, которое позволяет ему точно определять местонахождение своих конечностей. После калибровки робот сортирует синие и зеленые блоки в разные лотки.

В какой-то момент ему начинает мешать сотрудник Tesla, но робот может адаптироваться к окружающей среде, продолжая при этом правильно сортировать блоки.

В конце ролика робот демонстрирует свои способности по балансировке на одной ноге.