BMW объяснила, почему взимает плату за выбор "механики". Гендиректор M-подразделения баварской марки Франк ван Мил заявил журналистам, что всё дело в объёмах производства. Подавляющее большинство BMW предлагается только с автоматом, а "механику" выбирает меньшинство. Для BMW было бы проще оснащать все машины автоматизированной трансмиссией, нежели тратить время и деньги на доводку трёхпедальных версий, - дал понять Франк ван Мил.

Любопытно, что хотя в Великобритании доплата за "механику" на BMW M2 составляет 545 фунтов стерлингов, а в Германии нужно дополнительно раскошелиться на 500 евро, по ту сторону океана ручная коробка передач является бесплатной опцией. Франк ван Мил этот факт никак не прокомментировал, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Топ-менеджер не стал делать секрета, что "механика" больше не имеет реального смысла с инженерной точки зрения. Такая коробка передач медленнее, приводит к высокому расходу топлива, а иногда и к более низкой максимальной скорости. Однако Франк ван Мил уверяет: до сих пор остаётся много клиентов, которые готовы выбирать трехпедальные "эмки".

В июне представитель BMW M спрогнозировал, что актуальное купе M2, вероятно, станет последней моделью, которая доступна с ручной коробкой передач. Баварская марка утверждает, что грядущий отказ от "механики" - это не только решение BMW, но и решение поставщиков автомобильных компонентов. После 2030 года купить новую "эмку" с тремя педалями точно не удастся.