Представлен стильный минивэн GAC с салоном-трансформером. В Китае дебютировал Trumpchi E8 - уменьшенная и упрощенная версия Trumpchi E9 с укороченной на 140 миллиметров колёсной базой. Принципиальная конструкция та же: поперечное расположение двигателя, ставка на бензин-электрические силовые установки и роскошный салон с шестью или семью посадочными местами. В продажу "восьмерка" поступит до конца года, и GAC обещает привлекательные цены, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

GAC Trumpchi E8 намного компактнее флагманской модели: длина/ширина/высота равны соответственно 4920/1900/1760 миллиметрам. По расстоянию от бампера до бампера "восьмёрка" меньше на 273 миллиметра! Однако бюджетной новинку не назвать: есть полностью светодиодная оптика, автоматические двери, необычные лейблы с подсветкой.

У "младшей" модели более консервативный салон: к примеру, тачскрина для переднего пассажира не предусмотрено, меньше диагональ экранов, проще "капитанские" кресла второго ряда, а дорогой двухцветной кожаной отделки нет. Зато покупатель может выбирать между раздельными сиденьями и диваном на третьем ряду, а ещё у Trumpchi E8 больше возможностей трансформации салона.

Подтверждённой информации о технике нет: известно только, что новинка окажется заряжаемым гибридом. Если верить сертификационным органам, на старте продаж GAC предложит силовую установку с атмосферным 1,8-литровым двигателем (133 силы), тяговым электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 25,6 киловатт-часа. Запас хода без активации ДВС - до 116 километров (WLTC).