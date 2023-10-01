Китайцы показали в деле водоплавающий 1200-сильный вездеход BYD. Журналистам продемонстрировали возможности Yangwang U8 в режиме преодоления брода. Оказалось, что новинку BYD непросто утопить: автомобиль распознает опасную глубину, активирует режим аварийного плавания, а герметичность салона такова, что гибрид способен оставаться на плаву в течение получаса. Ещё одна "фишка": возможность движения по воде со скоростью три километра в час.

BYD Yangwang U8 с высоко выведенным воздухозаборником двигателя (пакет Off-road Master Edition) может преодолевать брод глубиной 1400 миллиметров. Если заехать в воду дальше, то бензиновый ДВС выключится, воздушные заслонки закроются, кондиционер переключится на рециркуляцию, а люк автоматически откроется для обеспечения запасного выхода. BYD уверяет, что как минимум полчаса на спокойной воде внедорожник продержится.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, журналистам продемонстрировали, что при удачном стечении обстоятельств Yangwang U8 может выплыть обратно. Электродвигатели вращают колеса и обеспечивают скорость на воде до трех километров в час. Маневрировать можно с помощью поворота руля. Особо подчеркивается, что новинка BYD всё-таки не может форсировать реки и озера: водоплавающий режим внедрен для чрезвычайных ситуаций, а после его активации автомобиль требуется доставить в сервисный центр.

На китайский рынок роскошный BYD Yangwang U8 вышел месяц назад. Стартовая цена внедорожника с пятью двигателями, динамикой суперкара, "танковым" разворотом и выдающейся геометрической проходимостью - 1,09 миллиона юаней. Однако водоплавающая версия со всеми опциями явно окажется дороже.