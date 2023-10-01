Мультяшный автопоезд из двух Volkswagen T2 продадут на аукционе. На торги Car & Classic выставили стильную сцепку, состоящую из двух ретроавтобусов Volkswagen. Тягач с трёхместной кабиной сделан на базе одного однообъёмнка, а прицеп с палаткой на крыше - из другого. Внутреннее убранство автодома незатейливое: есть разве что холодильник, большая кровать, шкафчики и ровные площадки, которые можно использовать в качестве столиков, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Автопоезд выглядит аутентично: и тягач, и прицеп сделаны в едином стиле, краска хорошо сохранилась, нет следов коррозии, вмятин и царапин. Важно, что рестомод официально зарегистрирован в Великобритании: есть номера и все положенные ретроавтомобилям льготы. В документах указан 1963 год выпуска тягача, и дизайн соответствует этому времени.

Техника современная: под капотом Volkswagen T2 турбомотор объёмом 2,0 литра от Audi S3. Тяга передается через роботизированную коробку передач. Похоже, автопоезд окажется довольно резвым, ведь мощность гораздо выше, чем у исходного автобуса из 1960-х. А вот современных систем безопасности нет: ни активных, ни пассивных.